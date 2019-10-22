Прокуратура переквалифицировала дело Грымчака

Генпрокуратура переквалифицировала подозрение бывшему замминистру по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку. Отныне он подозревается в злоупотреблении влиянием, сообщил его адвокат Дмитрий Мельник «Українським Новинам».



«На прошлой недели ему переквалифицировали подозрение, теперь вменяют ч.3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса», — сказал он.



По словам Мельника, после переквалификации подозрения дело экс-замминистра должно быть передано в Национальное антикоррупционное бюро за подследственностью и должно соответственно рассматриваться в Высшем антикоррупционном суде.



Ранее Грымчака подозревали в мошенничестве. Он находится под стражей, так как залог в размере 6 млн гривен за него не внесли.

Юрий Грымчак вместе со своим шурином Игорем Овдиенко были задержаны вечером 14 августа. На следующий день им объявили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах.



По информации правоохранителей, Грымчак требовал 1,1 миллиона долларов и был задержан при получнии части суммы в размере 480 тысяч долларов.



В МинВОТ заявили, что задержание Грымчака не касается деятельности министерства.



Супруга замминистра Юлия Грымчак считает уголовное производство политическим заказом.