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Прокуратура переквалифицировала дело Грымчака

22 октября 2019, 11:58

Прокуратура переквалифицировала дело Грымчака

Генпрокуратура переквалифицировала подозрение бывшему замминистру по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку. Отныне он подозревается в злоупотреблении влиянием, сообщил его адвокат Дмитрий Мельник «Українським Новинам».

«На прошлой недели ему переквалифицировали подозрение, теперь вменяют ч.3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса», — сказал он.

По словам Мельника, после переквалификации подозрения дело экс-замминистра должно быть передано в Национальное антикоррупционное бюро за подследственностью и должно соответственно рассматриваться в Высшем антикоррупционном суде.

Ранее Грымчака подозревали в мошенничестве. Он находится под стражей, так как залог в размере 6 млн гривен за него не внесли.

Юрий Грымчак вместе со своим шурином Игорем Овдиенко были задержаны вечером 14 августа. На следующий день им объявили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах.

По информации правоохранителей, Грымчак требовал 1,1 миллиона долларов и был задержан при получнии части суммы в размере 480 тысяч долларов.

В МинВОТ заявили, что задержание Грымчака не касается деятельности министерства.

Супруга замминистра Юлия Грымчак считает уголовное производство политическим заказом. 

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