«Огромное желание закончить войну». Сивохо рассказал, чем займется в СНБО

Новоназначенный советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо рассказал, чем займется на этом посту.



«Сразу хочу уточнить, что я буду отвечать только за гуманитарную политику, за работу с людьми и смыслами, и работать буду с большой и целеустремленной командой. Все они, как и я, выходцы из Донбасса, и у нас огромное желание закончить эту войну, в том числе в головах», — написал он в Facebook.



Сивохо предложил «не спешить с выводами, хайпом и хейтом». «Скоро вы все увидите и тогда мы сможем конструктивно дискутировать. А пока давайте объединять усилия во имя Донбасса, Крыма и Украины. Мир нам!» — подчеркнул он.

О назначении Сергея Сивохо советником секретаря СНБО стало известно 21 октября.



Сивохо - выходец из Донецка, играл в команде КВН ДПИ. Является креативным продюсером студии «Квартал 95».



На внеочередных парламентских выборах 2019 года выдвигался от партии «Слуга народа» по округу № 49 в Донецкой области, но выборы проиграл.



Секретарем СНБО является выходец из Луганска Алексей Данилов.