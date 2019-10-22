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Администрацию Порошенко подозревают в злоупотреблениях

22 октября 2019, 12:10

Администрацию Порошенко подозревают в злоупотреблениях

Генпрокуратура подозревает должностных лиц Администрации президента и Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в злоупотреблении властью в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

По версии следствия, должностные лица НАПК, вероятно действуя по указаниям сотрудников АП, либо не проводили проверки деклараций о доходах некоторых чиновников, либо принимали решения об отсутствии нарушений, что не соответствовало действительности.

Уголовное производство открыто по 1 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Подследственность в данном производстве передана Национальному антикоррупционному бюро.

В 2017 году президентом был Петр Порошенко, а его Администрацию возглавлял Игорь Райнин.

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