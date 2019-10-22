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У Зеленского требуют, чтобы несколько «слуг народа» прошли детектор лжи

22 октября 2019, 13:22

У Зеленского требуют, чтобы несколько «слуг народа» прошли детектор лжи

Руководство Офиса президента и руководство парламентской фракции «Слуга народа» требуют, чтобы депутаты СН, которые являются членами финансового комитета, и авторы нескольких законопроектов прошли детектор лжи. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в «Слуге народа».

По словам собеседников УП, руководитель фракции Давид Арахамия писал во внутренней чат, что с таким требованием к нему звонил президент Владимир Зеленский. Сами же депутаты из комитета «воспринимают такие требования в штыки» и критикуют своих коллег Андрея Мотоловца, Роксолану Пидласу и председателя комитета Даниила Гетьманцева за то, что они донесли «ложную информацию в ОПУ».

По словам бывшего вице-премьера Павла Розенко, Офис президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам СН. «Их обвиняют в получении 30 тысяч долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады», — написал он в Facebook.

Также о том, что на Банкавой настаивают на прохождении полиграфа «слугами народа» из финансового комитета, писал в Facebook зампредседателя финкомитета Верховной Рады Александр Дубинский.

По его словам, это требование последовало после обращения нескольких депутатов, которым не понравилось голосование членов комитета, «где было принято решение об уничтожении монополии на оценочную деятельность и т.н. "Площадок Яценко" + демонополизации рынка госзакупок через систему Prozorro, а также снижение цен на участие в торгах + обеспечение прозрачной работы СЕТАМ/АРМА».

Дубинский добавил, что готов пройти детектор лжи относительно того, получал ли он деньги за голосование. Он также заверил, что пройдут полиграф и его коллеги по комитету.

Однако Дубинский считает, что детектор лжи должны пройти и сотрудники ОПУ и депутаты-авторы «скандальных законопроектов». По оценкам Дубинского, таких сомнительных проектов есть 8. Он опубликовал их в Facebook вместе с перечнем авторов.

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