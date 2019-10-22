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Комитет Рады проводит 5-дневное заседание на Донбассе: побывали в прифронтовом поселке и на КПВВ

22 октября 2019, 14:52

Комитет Рады проводит 5-дневное заседание на Донбассе: побывали в прифронтовом поселке и на КПВВ

Фото: kompravlud.rada.gov.ua Фото: kompravlud.rada.gov.ua

Комитет Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республике Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений впервые проводит выездное заседание в Луганской и Донецкой областях, которое продлится пять дней. Об этом сообщается на сайте комитета.

«Мы отойдем от традиционного официоза, когда выездное заседание ограничивалось визитом в военно-гражданские администрации. Зато побываем в пунктах пропуска, осмотрим разрушенные в результате войны города и села, объекты социальной инфраструктуры и предприятия, пообщаемся с людьми, которые живут в "серой" зоне», — рассказал глава комитета, народный депутат (группа «За будущее») Дмитрий Лубинец.

По его словам, такой формат заседания позволит парламентариям воочию увидеть все стороны жизни людей, услышать об их проблемах из первых уст. «Надеюсь, это поможет нам принимать правильные и эффективные решения, а главное — поможет сформировать системную и действенную государственную политику в отношении этого региона», — отметил Лубинец.

Он указал, что комитет по правам человека Верховной Рады предыдущего созыва так и не смог провести выездное заседание на Донбассе из-за отсутствия кворума.

Вчера парламентарии побывали в прифронтовом поселке Широкино, который был разрушен обстрелами. В Мариуполе они пообщались с переселенцами из Широкино. Одна из проблем, которую обсудили, — невыплата компенсаций за разрушенное жилье и утраченное имущество, передает «UА:Донбасс».

Также представители комитета отправились на КПВВ «Новотроицкое». Их сопровождал советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления оккупированных территорий Донбасса Сергей Сивохо.

ТЕМЫ

Люди
Дмитрий Лубинец Сергей Сивохо
Прочее
реинтеграция
Места
Мариупольский Широкино КПВВ Новотроицкое
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