Суд по делу Штепы спустя 16 месяцев продолжил подготовительное заседание

Орджоникидзевский райсуд Харькова после более чем 16-месячного перерыва продолжил подготовительное заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«Сегодня обсуждался вопрос назначения дела к судебному рассмотрению либо возврата обвинительного акта прокурору, а также возможность рассмотрения дела судом присяжных. Затем судьи удалились в совещательную комнату для вынесения решения», — сказал адвокат Штепы Александр Шадрин.



По его словам, ни обвинение, ни защита не возражали против назначения дела к рассмотрению по сути. Шадрин также сообщил, что позиция его подзащитной в отношении суда присяжных не изменилась — Штепа по-прежнему хочет, чтобы ее дело рассматривала коллегия судей.



Оглашение решения планируется в среду в 11:30.



Начиная с 12 июня 2018 года суд неоднократно переносил продолжение подготовительного заседания.



6 марта 2018 года апелляционный суд Харьковской области решил направить материалы дела в отношении Штепы на рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд города. Рассмотрение дела в отношении Штепы с самого начала должно начаться в пятый раз.

Неля Штепа была задержана 11 июля 2014 года. Ей инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей и создание террористической группы.



В суде она утверждала, что призывала президента России Владимира Путина войти в Славянск под угрозой боевиков, которые удерживали ее в плену, а интервью для российских изданий давала «под дулом автомата».