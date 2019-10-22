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В ЛугОГА обвинили власти Лисичанска в том, что город остался без воды

22 октября 2019, 15:33

В ЛугОГА обвинили власти Лисичанска в том, что город остался без воды

Сегодня состоялось заседание областной комиссии по техногенной-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, на которой было рассмотрен вопрос возобновления водоснабжения в Лисичанске. Об этом сообщает «UA:Донбасс».

Было принято решение выделить из областного бюджета 1 миллион гривен на погашение долга «Лисичанскводоканала» перед энергетиками. Также сегодня состоится внеочередная сессия Лисичанского горсовета, на которой ожидается принятие решение о выделении еще 500 тыся гривен из бюджета города.

По словам директора департамента ЖКХ Луганской облгосадминистрации Виталия Сурая, также на заседании единогласно решили обратиться в правоохранительные органы, чтобы «рассмотреть действия и бездействие городской власти, которая допустила такую ситуацию».

Сурай подчеркнул, что в Лисичанске — не чрезвычайная ситуация государственного уровня, как об этом накануне объявили власти города. «Оно [это событие] возникло из-за того, что субъекты хозяйствование не договорились о расчетах», — добавил представитель ЛугОГА.

Более 100 тысяч жителей Лисичанска и близлежащих населенных пунктов пятые сутки остаются без водоснабжения из-за долгов водоканала перед компанией «Луганское энергетическое объединение». Сумма долга составляет 168 миллионов гривен.

ТЕМЫ

Места
Лисичанск
Организации
ЛугОГА
Прочее
Водоснабжение

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