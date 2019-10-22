Посол: В деле МН17 могут появиться новые подозреваемые

Посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов не исключает, что на суде по делу о катастрофе лайнера Boeing MH17 могут появиться новые подозреваемые. Об этом он рассказал в интервью «Укринформу».



«До принятия судом окончательного решения никто не может быть признан виновным. Конечно, уже объявлено подозрение нескольким людям, в отношении которых выдвинуто обвинение, возможно, еще будут дополнительные лица, но я бы набрался терпения и дождался результатов судебных слушаний», - сказал посол.



Он уточнил, что некоторые изменения были внесены в нидерландское законодательство.



«Они касались, например, такого вопроса как допрос свидетеля путем видеоконференции. Как известно, граждане Украины не могут быть выданы Нидерландам в соответствии с Конституцией Украины. В случае, если есть необходимость допроса такого лица, в том числе в рамках судебного процесса, то такая возможность будет обеспечена», - добавил Ченцов.