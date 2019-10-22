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С начала суток на Донбассе из-за обстрелов получили ранения трое бойцов ВСУ

22 октября 2019, 19:52

С начала суток на Донбассе из-за обстрелов получили ранения трое бойцов ВСУ

С начала текущих суток вследствие обстрелов ранения или боевые травмы получили трое украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

По данным штаба, в течение суток вторника боевики на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня.

В частности, обстрел велся из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, стрелкового оружия и противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР).

Огонь велся вблизи Павлополя, Новотроицкого, Новоселовки, Водяного, Золотого, Зайцево, Южного, Новолуганское.

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