С начала суток на Донбассе из-за обстрелов получили ранения трое бойцов ВСУ

С начала текущих суток вследствие обстрелов ранения или боевые травмы получили трое украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



По данным штаба, в течение суток вторника боевики на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня.



В частности, обстрел велся из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, стрелкового оружия и противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР).



Огонь велся вблизи Павлополя, Новотроицкого, Новоселовки, Водяного, Золотого, Зайцево, Южного, Новолуганское.