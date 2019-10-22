Комарницкий: Водоснабжение в Лисичанске будет восстановлено в течение нескольких часов

Водоснабжение в Лисичанске будет восстановлено в течение нескольких часов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий.



«Найдено взаимопонимание с «Луганским энергетическим объединением». Дана команда на подключение насосов водоканала в электроэнергии. Водоснабжение ЛКСП «Лисичанскводоканал» будет восстановлено в течение нескольких часов», - написал он.



Сегодня в Лисичанске была объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня из-за отсутствия водоснабжения. Местный водоканал задолжал 168 миллионов гривен за электроэнергию компании «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО).