На Луганщине разрушили памятный знак погибшим «Айдаровцам». Открыто уголовное производство

Начато уголовное производство по факту разрушения памятного знака погибшим бойцам батальона «Айдар» в Старобельском районе Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.



Информация о происшествии поступила в полицию от местного жителя в субботу, 19 октября 2019 года.



По данному факту следователями Старобельского отдела полиции ГУНП в Луганской области начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 297 УК Украины (осквернение и разрушение памятника, воздвигнутого в память тех людей, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористических операциях, в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации).



Проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.