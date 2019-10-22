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Главные события неподконтрольного Донбасса за день

22 октября 2019, 22:12

Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 22 октября.

Политика

В Кремле заявили о приостановке подготовки ко встрече лидеров «нормандского формата» из-за изменения позиции одной из сторон.

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас призвал стороны конфликта на Донбассе к перемирию и разведению сил, что откроет путь к имплементации «формулы Штайнмайера».

Посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов не исключает, что в суде по делу о катастрофе пассажирского самолета Boeing 777 рейса MH17 могут появиться новые подозреваемые. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук» в небе над Донбассом в июле 2014 года.

Права человека

В группировке «ДНР» сегодня сообщили, что еще в августе подконтрольный ей «суд» приговорил журналиста Станислава Асеева к 15 годам лишения свободы по обвинению в «шпионаже и призывах к экстремистской деятельности». Асеев публиковался в украинских изданиях под псевдонимом Станислав Васин. Он удерживается в плену «ДНР» с мая 2017 года.

Посольство США в Украине призвало Россию немедленно освободить Асеева и других задержанных боевиками украинцев.

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19:52
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18:27
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18:15
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