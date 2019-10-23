В Докучаевске обстрелами повреждены жилые квартиры

В подконтрольном боевикам Докучаевске Донецкой области в результате обстрелов на минувшей неделе были повреждены квартиры в многоквартирных домах. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ.



В спальне одной из квартир, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома по ул. Ленина, 104, наблюдатели увидели отверстие в окне, одну пробоину в подоконнике и еще одну пробоину в стене напротив окна.



В спальне квартиры, расположенной на пятом этаже пятиэтажного жилого дома по ул. Ленина, 112, расположенного примерно в 100 м к северу от вышеупомянутого дома, был поврежден балкон.



Указанные дома находятся менее чем в 4 км от линии соприкосновения.



По оценке миссии, повреждения возникли в результате попадания пуль, что по словам жителей указанных квартир, произошло 17 октября.