В ОБСЕ призвали освободить Асеева и Галазюка

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал боевиков освободить журналистов Станислава Асеева и Олега Галазюка, удерживаемых в плену более 2 лет.



В заявлении, размещенном на сайте ОБСЕ отмечается, что Дезир осуждает заключение Асеева и вынесением незаконного приговора о заключении сроком на 15 лет.



Он указал, что Асеев вместе с другим блогером и сотрудником «Радио Свободы» Галазюком должны быть освобождены.



«Асеев и Галазюк были одними из немногих независимых журналистов, которые вели репортажи с неподконтрольных правительству районов Донецкой области ... Я еще раз призываю все государства-участники ОБСЕ усилить давление на всех, кто имеет к этому отношение, чтобы освободить и Асеева, и Галазюка», — заявил Дезир.

22 октября в группировке «ДНР» сообщили, что еще в августе подконтрольный ей «суд» приговорил журналиста Станислава Асеева к 15 годам лишения свободы по обвинению в «шпионаже и призывах к экстремистской деятельности». Асеев публиковался в украинских изданиях под псевдонимом Станислав Васин. Он удерживается в плену «ДНР» с мая 2017 года.