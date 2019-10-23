Над Донецкой областью снова нависла угроза остаться без водоснабжения

Коммунальное предприятие «Вода Донбасса» находится в финансовом кризисе, из-за чего Донецкая область может остаться без водоснабжения. Об этом заявил представитель руководства предприятия во время выездного заседания комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Крыма, нацменьшинств и межнациональных отношений.



Он отметил, что угроза обесточивания объектов предприятия из-за долгов за электроэнергию только «узкая часть». «Мы предоставили профильному комитету Верховной Рады предложения из 27 пунктов, как вывести предприятие из финансового кризиса», — отметил он.



По его словам, предложения включают вопросы работы сотрудников «Воды Донбасса» на неподконтрольной территории, доступа служебного транспорта через линию соприкосновения, а также вопросы расчета той территории за предоставленные услуги.



«Эти вопросы нужно рассматривать в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы, в СНБО, Кабинетом министров», — подчеркнул представитель «Воды Донбасса». Он также выразил надежду, что удастся привлечь инвестиции для перевода канала «Северский Донец — Донбасс» на альтернативные виды электроэнергии или снижения потребления электричества оборудованием.



Он добавил, что на сегодняшний день долги предприятия за электроэнергию составляет 3 миллиарда гривен, в том числе 1,4 миллиарда гривен на неподконтрольной территории (в период до 2017 года, когда там работал ДТЭК). «У нас нет финансовой возможности, чтобы заплатить этот долг за счет хозяйственной деятельности», — подчеркнул представитель «Воды Донбасса».



По итогам заседания комитета было решено обратиться к ТКГ для решения вопроса обеспечения водоснабжения региона, сообщил глава комитета, нардеп Дмитрий Лубинец. Также комитет обратится к Кабмину с предложением принять целевую программу по возобновлению систем централизованного водоснабжения в Донецкой области на 2020-2025 года. Также депутаты намерены инициировать урегулирование вопроса задолженности за потребленную электроэнергию у предприятий водоснабжения на временно неподконтрольной властям территории.