Глава комитета Рады: Невыплата пенсий в оккупации — это кража

Народный депутат и председатель Комитета Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил сложность в получении пенсий жителями оккупированных территорий.



Он сообщил, что комитет получил десятки жалоб от людей, которые не могут получить свои пенсии, в том числе, имея положительное решение суда.



«Надо понимать, что пенсия — это собственность гражданина, он ее заработал годами тяжелого труда. А невыплата пенсий — это просто кража имущества человека, за которого должна быть ответственность», — написал нардеп в Facebook по итогам выездного заседания комитета, прошедшего на Донбассе.

На сегодня выплата пенсий для жителей аннексированного Крыма и неподконтрольной части Донбасса привязана к статусу внутренне перемещенного лица. Правозащитники и представители ООН неоднократно указывали на дискриминационный характер такого положения.



В правительстве Владимира Гройсмана заявляли, что выплата пенсий людям со статусом ВПЛ по месту жительства невозможна из-за отсутствия украинских банков в оккупации.

Нынешняя министр соцполитики Юлия Соколовская отмечала, что позиция по выплате пенсий жителям этих территорий будет озвучена после формирования общей правительственной политики по работе с временно оккупированными территориями.