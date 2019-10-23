Суд рассмотрит дело Штепы через месяц. Это будет пятая попытка вынести приговор

Орджоникидзевский районный суд Харькова объявил дату первого заседания по сути по делу бывшего мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на ее адвоката Александра Шадрина.



«Суд назначил рассмотрение обвинительного акта на 21 ноября, 11:00», — сказал он.



Вчера Орджоникидзевский суд продолжил подготовительное заседание по делу Штепы после более чем 16-месячного перерыва. Сегодня оно завершилось.

6 марта 2018 года апелляционный суд Харьковской области решил направить материалы дела в отношении Нели Штепы на рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд города. Рассмотрение дела в отношении Штепы с самого начала должно начаться в пятый раз.



До этого дело направлялось на рассмотрение в Червонозаводский, Коминтерновский, Ленинский и Октябрьский районные суды Харькова, однако из-за отводов и самоотводов членов коллегии судей ни один из них так и не смог вынести приговор. В некоторых судах не удалось даже провести подготовительное заседание.

Неля Штепа была задержана 11 июля 2014 года. Ей инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей и создание террористической группы.



В суде она утверждала, что призывала президента России Владимира Путина войти в Славянск под угрозой боевиков, которые удерживали ее в плену, а интервью для российских изданий давала «под дулом автомата».