Пушилин упрекнул «чиновников ДНР» за формальное отношение к людям

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин призвал «чиновников» более «бережно» относиться к людям .

«Зачастую люди не могут прорваться через тысячи регламентов, хотя все они написаны, наверняка, из аргументированных побуждений», — приводит его слова ДАН.

Пушилин призвал «чиновников ДНР» «за любой инструкцией видеть человека, его интересы, возможно, его неудобства».

Он подчеркнул, что на подконтрольной «ДНР» территории и так хватает «внешних вызовов, военного противостояния, экономического спада, других проблем в связи со сложной ситуацией».

«Поэтому внутри республики должно быть бережное отношение к человеку. Такую позицию я ставлю во главу угла. Это наказ чиновникам всех уровней», — подчеркнул Пушилин. Он также призвал активизировать работу с жителями, в том числе в личном порядке, при рассмотрении обращений и жалоб.