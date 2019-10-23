Зеленский: Донбасс не станет украинским Приднестровьем

Президент Владимир Зеленский уверяет, что закон об «особом статусе» Донбасса не будет предусматривать отказ от этих территорий. Об этом он сказал в комментарии «Сегодня».



«Все понимают, что никто не будет сдавать территории, и никто не хочет, чтобы было у нас Приднестровье... Без обсуждения любых условий нельзя решить этот вопрос. Без прекращения огня нельзя решить этот вопрос. Без встреч нельзя решить этот вопрос», - сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что имплементация «формулы Штайнмайера» возможна только в новом законе об «особом статусе» Донбасса, который будет обсуждаться в случае конструктивной встречи лидеров «нормандской четверки».



В «нормандский формат» входят лидеры Украины, России, Франции и Германии. Точная дата саммита пока неизвестна. Киев надеется, что она состоится в ноябре.



Вчера Кремль заявил о приостановке подготовки саммита, «так как меняется запросная позиция одной из сторон».