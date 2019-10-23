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Горбатюка уволили из Генпрокуратуры

23 октября 2019, 18:57

Горбатюка уволили из Генпрокуратуры

Из Генеральной прокуратуры увольняют руководителя управления специальных расследований Сергея Горбатюка, о чем он сам сообщил «Громадському».

Самого приказа об увольнении Горбатюк еще не видел.

«Это своевольный приказ об увольнении, я еще не видел приказа. Правовых оснований освобождать следователей у них нет», — сказал он.

Из ГПУ уволили также прокурора Алексея Донского, который, как и Горбатюк, занимался делами Майдана.

Ранее ГПУ не допустила Горбатюка и Донского к переаттестации в рамках реформы прокуратуры, так как что они написали заявления не установленного образца.

В заявлении, которой требовало руководство Генпрокуратуры речь шла о том, что подписант дает согласие на то, что при принятии решения об аттестации комиссия может принимать во внимание любую информацию от физических или юридических лиц без необходимости ее проверять. Не все прокуроры согласились на это.

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