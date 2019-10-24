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Штаб ООС зафиксировал 22 обстрела на Донбассе. Без пострадавших

24 октября 2019, 08:11

Штаб ООС зафиксировал 22 обстрела на Донбассе. Без пострадавших

За минувшие сутки пророссийские боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Подчеркивается, что обстрелы велись из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, артиллерии калибра 122 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. 

Подчеркивается, что обстрелы велись в районе Водяного, Пищевика, Павлополя, Песок, Лебединского, Тарамчука, Старогнатовки, Луганского, Крымского, Новолуганского, Золотого, Пивденного.

С начала текущих суток боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня, добавили в штабе.

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Штаб ООС

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