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СМИ узнали имя россиянина, который попросил политического убежища в Украине

24 октября 2019, 08:25

СМИ узнали имя россиянина, который попросил политического убежища в Украине

26-летний фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, находившийся под домашним арестом, попросил политического убежища в Украине. Об этом сообщили ТАСС и «Грани.ру» со ссылкой на источники.

Защитники Гаврилова не стали подтверждать или опровергать информацию.

По данным «Грани.ру», россиянин попал в Украину через Беларусь. Госпогранслужба Украины сообщила о 26-летнем гражданине России, который попросил политического убежища. Он сообщил, что в РФ его преследуют за участие в акциях протеста против действующей власти. Его имя в сообщении не раскрывается.

Участников «Нового величия» обвиняют в организации и участии в экстремистском сообществе, которое якобы планировало свергнуть конституционный строй. Адвокаты и родственники фигурантов называют дело провокацией российских спецслужб: человек, который дал показания против обвиняемых, сам написал устав организации и снял для нее помещение.

ТЕМЫ

Прочее
Россия-Украина политическое убежище

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