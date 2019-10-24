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Боевики не разрешили ОБСЕ вести наблюдение на границе с Россией

24 октября 2019, 08:59

Боевики не разрешили ОБСЕ вести наблюдение на границе с Россией

Боевики препятствовали наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на границе с Россией у Вознесеновки (неподконтрольная Украине территория Луганской области). Об этом говорится в свежем отчете миссии.

Отмечается, что после прибытия патруля миссии в пункте пропуска на границе недалеко от Вознесеновки (быв. Червонопартизанск) член вооруженных формирований сказал команде СММ покинуть этот район. Находясь там, наблюдатели видели, что из Украины выехал 1 автобус (с украинскими
номерными знаками), а в очереди на выезд из Украины стояли 2 автомобиля (1 с
украинскими номерными знаками и 1 — с грузинскими).

Кроме того, на железнодорожной станции «Красная Могила» в Вознесеновке боевик сказал патрулю миссии покинуть этот район

Также в отчете говорится, что в ночь с 21 на 22 октября беспилотник СММ обнаружил
внедорожник приблизительно в районе населенного пункта Маныч (неподконтрольная часть Донецкой области), недалеко от границы с Россией. Внедорожник двигался по грунтовой дороге со стороны
Маныча в направлении границы в районе, где отсутствуют пункты пропуска через границу. Через 40 минут в том же районе возле границы этот беспилотник зафиксировал микроавтобус, который следовал по той же грунтовой дороге в направлении Маныча.

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