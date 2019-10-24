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В Нацгвардии рассказали о погибшем на Донбассе бойце

24 октября 2019, 10:53

В Нацгвардии рассказали о погибшем на Донбассе бойце

Погибшим 23 октября на Донбассе военнослужащим является главный старшина 2-й гаубичной артиллерийской батареи Гостомельской бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины Дмитрий Антиков. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Отмечается, что 23-летний артиллерист погиб на передовой во время выполнения боевого задания в районе проведения операции Объединенных сил.

«Он был замечательным побратимом и профессиональным артиллеристом... Весь личный Национальной гвардии Украины в искренней скорби вместе с родными и близкими Дмитрия», — говорится в сообщении.

В сводке пресс-центра штаба ООС говорилось, что за 23 октября боевых потерь среди украинских военнослужащих не было.

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