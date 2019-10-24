Из реки в центре Донецка достали мертвого мужчину

Тело мертвого мужчины найдено в реке Кальмиус в центре неподконтрольного украинским властям Донецка. Об этом сообщила пресс-служба «МЧС» при группировке «ДНР».



«Спасатели группы водолазно-спасательных работ РСЦ 23 октября извлекли на берег тело мужчины, которое находилось на поверхности воды на расстоянии трех метров от берега и передали сотрудникам правоохранительных органов», — отмечается в сообщении.



Личность мужчины устанавливается. В «МЧС» добавили, что инцидент произошел на Кальмиусском водохранилище в Калининском районе Донецка.



Причины гибели мужчины в «МЧС» не сообщили.