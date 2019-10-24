ЕС призвал боевиков освободить Асеева

Европейский Союз призывает освободить журналиста Станислава Асеева, осужденного группировкой «ДНР» к 15 годам лишения свободы.



В Представительстве ЕС в Украине назвали дело Асеева нарушением международного права.



«ЕС призывает немедленно освободить господина Асеева. Мы не признаем так называемую власть так называемой "Донецкой народной республики" и считаем это дело нарушением международного права и элементарных стандартов справедливости», — говорится в заявлении.



Кроме этого, ЕС продолжает призывать освободить всех незаконно удерживаемых на Донбассе лиц.

22 октября в группировке «ДНР» сообщили, что еще в августе подконтрольный ей «суд» приговорил журналиста Станислава Асеева к 15 годам лишения свободы по обвинению в «шпионаже и призывах к экстремистской деятельности». Асеев публиковался в украинских изданиях под псевдонимом Станислав Васин. Он удерживается в плену «ДНР» с мая 2017 года.