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ЕСПЧ частично удовлетворил иск Нели Штепы против Украины

24 октября 2019, 12:56

ЕСПЧ частично удовлетворил иск Нели Штепы против Украины

Европейский суд по правам человека сегодня вынес решение по иску экс-мэра Славянска Нели Штепы. Об этом говорится в материалах дела «Штепа против Украины» на сайте ЕСПЧ.

Европейский суд признал, что было нарушено право Штепы на судебное разбирательство «в течение разумного срока» или освобождение до суда. Также суд пришел к выводы, что имело место нарушение права на справедливое судебное разбирательство.

ЕСПЧ решил, что государство Украина должно выплатить Штепе в течение трех месяцев 2600 евро моральной компенсации и 1000 евро за судебные расходы и издержки.

При этом суд отклонил оставшуюся часть требований экс-мэра Славянска о компенсации.

Неля Штепа была задержана 11 июля 2014 года. Ей инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей и создание террористической группы.

В суде она утверждала, что призывала президента России Владимира Путина войти в Славянск под угрозой боевиков, которые удерживали ее в плену, а интервью для российских изданий давала «под дулом автомата».

21 ноября этого года рассмотрение дела Штепы с самого начала должно начаться в пятый раз. Этим займется Орджоникидзевский районный суд Харькова.

До этого дело направлялось на рассмотрение в Червонозаводский, Коминтерновский, Ленинский и Октябрьский районные суды Харькова, однако из-за отводов и самоотводов членов коллегии судей ни один из них так и не смог вынести приговор. В некоторых судах не удалось даже провести подготовительное заседание.

20 сентября 2017 года суд выпустил Штепу из СИЗО под круглосуточный домашний арест в Славянске. 21 сентября стало известно, что на нее надели электронный браслет.

С января 2018 года, после окончания срока домашнего ареста, на нее не распространяется ни одна мера пресечения.

ТЕМЫ

Люди
Неля Штепа
Организации
ЕСПЧ

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