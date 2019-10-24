ЕСПЧ частично удовлетворил иск Нели Штепы против Украины

Европейский суд по правам человека сегодня вынес решение по иску экс-мэра Славянска Нели Штепы. Об этом говорится в материалах дела «Штепа против Украины» на сайте ЕСПЧ.



Европейский суд признал, что было нарушено право Штепы на судебное разбирательство «в течение разумного срока» или освобождение до суда. Также суд пришел к выводы, что имело место нарушение права на справедливое судебное разбирательство.



ЕСПЧ решил, что государство Украина должно выплатить Штепе в течение трех месяцев 2600 евро моральной компенсации и 1000 евро за судебные расходы и издержки.



При этом суд отклонил оставшуюся часть требований экс-мэра Славянска о компенсации.

Неля Штепа была задержана 11 июля 2014 года. Ей инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей и создание террористической группы.



В суде она утверждала, что призывала президента России Владимира Путина войти в Славянск под угрозой боевиков, которые удерживали ее в плену, а интервью для российских изданий давала «под дулом автомата».



21 ноября этого года рассмотрение дела Штепы с самого начала должно начаться в пятый раз. Этим займется Орджоникидзевский районный суд Харькова.



До этого дело направлялось на рассмотрение в Червонозаводский, Коминтерновский, Ленинский и Октябрьский районные суды Харькова, однако из-за отводов и самоотводов членов коллегии судей ни один из них так и не смог вынести приговор. В некоторых судах не удалось даже провести подготовительное заседание.



20 сентября 2017 года суд выпустил Штепу из СИЗО под круглосуточный домашний арест в Славянске. 21 сентября стало известно, что на нее надели электронный браслет.



С января 2018 года, после окончания срока домашнего ареста, на нее не распространяется ни одна мера пресечения.