Шокин обратился в ЕСПЧ из-за увольнения с должности генпрокурора

Бывший генпрокурор Виктор Шокин обратился в Европейский суд по правам человека с просьбой признать незаконным его увольнение. Об этом сообщают «Українські Новини».



Издание получило в распоряжение фотографию документа из Секретариата ЕСПЧ о принятии на рассмотрение заявления экс-генпрокурора Украины. Сам иск Шокин подал иск еще в октябре 2017 года.



Шокин считает, что власть Украины нарушила статью о праве на справедливый суд, Конвенции о защите прав человека и основных свобод.



Дело в ЕСПЧ находится на стадии коммуникации. При этом в письме не говорится, какую компенсацию от Украины требует Шокин.



Ранее Верховный Суд отказал Шокину в восстановлении в должности генпрокурора.