«Рейтинг»: Украинцы доверяют Зеленскому больше, чем церкви

Две третьих жителей Украины доверяет президенту Владимиру Зеленскому, показывают результаты опроса социологической группы «Рейтинг».



Согласно данным исследования, больше всего украинцы доверяют волонтерам (69%), ветеранам АТО (67%), президенту Украины (66%) и армии (65%). Также высокий уровень доверия имеет церковь (56%).



Общественным организациям доверяют 48% респондентов, городским/сельским головам — 47%, Национальной гвардии — 46%, правительству — 45%, Верховной Раде — 44%, местным СМИ — 43%, общенациональным СМИ — 42%, СБУ — 38%, облгосадминистрациям — 32%.



При этом другим институтам скорее не доверяют, чем доверяют. Так, полиции не доверяют 49%, доверяют — 31%, Госпогранслужбе — 41% и 23% соответственно, Государственному бюро расследований — 41% и 23%, налоговым органам — 50% и 20%, таможенным органам — 51% и 19%, НАБУ — 49% и 17%, Нацагентству по вопросам предотвращения коррупции — 48% и 15%.



Больше всего украинцы не доверяют органам прокуратуры (62%) и судам (66%). Доверяют им только 14-15%.



Опрос был проведен 19-22 октября среди 2500 совершеннолетних ресондентов из Украины. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения.