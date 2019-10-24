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«Рейтинг»: Украинцы доверяют Зеленскому больше, чем церкви

24 октября 2019, 15:22

«Рейтинг»: Украинцы доверяют Зеленскому больше, чем церкви

Две третьих жителей Украины доверяет президенту Владимиру Зеленскому, показывают результаты опроса социологической группы «Рейтинг».

Согласно данным исследования, больше всего украинцы доверяют волонтерам (69%), ветеранам АТО (67%), президенту Украины (66%) и армии (65%). Также высокий уровень доверия имеет церковь (56%).

Общественным организациям доверяют 48% респондентов, городским/сельским головам — 47%, Национальной гвардии — 46%, правительству — 45%, Верховной Раде — 44%, местным СМИ — 43%, общенациональным СМИ — 42%, СБУ — 38%, облгосадминистрациям — 32%.

При этом другим институтам скорее не доверяют, чем доверяют. Так, полиции не доверяют 49%, доверяют — 31%, Госпогранслужбе — 41% и 23% соответственно, Государственному бюро расследований — 41% и 23%, налоговым органам — 50% и 20%, таможенным органам — 51% и 19%, НАБУ — 49% и 17%, Нацагентству по вопросам предотвращения коррупции — 48% и 15%.

Больше всего украинцы не доверяют органам прокуратуры (62%) и судам (66%). Доверяют им только 14-15%.

Опрос был проведен 19-22 октября среди 2500 совершеннолетних ресондентов из Украины. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения.

ТЕМЫ

Люди
Волонтеры Всу ветераны АТО Владимир Зеленский

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