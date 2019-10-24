За время конфликта бюро судебно-медицинской экспертизы, которое работает при группировке «ДНР», собрало материал почти 420 неопознанных погибших. О этом сообщил начальник бюро Дмитрий Калашников, передает сепаратистский сайт dnr-online.



«За время конфликта нами собран материал почти 420 неизвестных трупов, из них 220 прогенетипированы. Была взята кровь, так как с ней проще работать. Еще с 200 трупов взят генетический материал, костный материал, но мы еще не можем его исследовать», — отметил он.



Калашников пояснил, что для таких исследований в Донецке нет соответствующего высокотехнологического оборудования. Он выразил надежду, что оно появится.



Отмечается, что благодаря полученным 19 сентября расходным материалам удалось прогенетипировать 6 умерших. Кроме того, были прогенетипированы родственники пропавших без вести, которым сегодня вручили соответствующие паспорта.