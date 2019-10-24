В Генпрокуратуре отрицают подготовку ко вручению подозрения Богдану

В Генпрокуратуре утверждают, что не знают о подготовке сообщения о подозрении главе Офиса президента Андрею Богдану. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«У нас отсутствует такая информация. Кроме того, как мы указывали ранее, мы не анонсируем подозрения и процессуальные или следственные действия в уголовных производствах», — сообщили агентству в пресс-службе ГПУ.



В пресс-службе подчеркнули, что они против использования органов прокуратуры «как возможного инструмента в политической борьбе или для информационных провокаций после законного увольнения одного из прокуроров».



Ранее издание «Українські Новини» со ссылкой на источник в ГПУ сообщило, что Управление спецрасследований Генпрокуратуры рассматривает вопрос о вручении подозрения Богдану. Подозрение якобы касается периода, когда Богдан работал в Правительстве Николая Азарова.