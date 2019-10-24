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Экс-прокурор: Зеленский назвал расследование дел Майдана «необъективным»

24 октября 2019, 20:32

Экс-прокурор: Зеленский назвал расследование дел Майдана «необъективным»

Президент Владимир Зеленский называл расследование дел Майдана «однобоким», так как считал, что никто не занимается убийствами силовиков. Об этом в эфире «Громадського» заявил бывший руководитель управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

Он подтвердил, что встречался с Зеленским, Русланом Рябошапкой, который тогда еще не был генпрокурором, а глава Офиса президента Андрей Богдан присоединился уже в конце встречи. Они хотели услышать от Горбатюка подробности о расследовании дел Майдана.

«Что происходит в расследовании, какие результаты расследования, проблемы расследования, почему оно расследуется необъективно, как считал президент. Однобоко, по его мнению, так как не расследуются убийства правоохранителей. Но я объяснил, что мы расследуем все эпизоды, все убийства, и у нас привлечены к ответственности как убийцы правоохранителей, так и убийцы протестующих», - рассказал Горбатюк.

Он добавил, что несмотря на скепсис, Зеленский адекватно воспринимал его объяснения.

«Было понимание, были уточняющие вопросы, и я хочу сказать, что абсолютно оптимистично закончилась встреча. Он [Зеленский] закончил ее словами: ваши дела должны расследоваться, и для вас должна быть помощь», - рассказал экс-прокурор.

Горбатюк отметил, что президент сказал ему предоставить информацию о необходимой помощи Рябошапке.

«Он стал генпрокурором, и я ему предоставил проблематику, но из этого всего ничего не решилось», - сказал он.

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