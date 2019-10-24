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Главные события 24 октября в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах

24 октября 2019, 23:20

Главные события 24 октября в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 24 октября.

Права человека

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ Оксана Коляда анонсировала разработку законопроекта о предоставлении избирательного права переселенцам на местных выборах.

Европейский Союз призывает освободить журналиста Станислава Асеева, осужденного группировкой «ДНР» к 15 годам лишения свободы.

Общество

Украина будет признавать свидетельства о рождении и смерти, выданные на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей. Соответствующее постановление принял Кабинет министров.

По данным Службы безопасности Украины, на временно неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей боевики удерживают 245 человек, хотя по состоянию на 17 октября их было 240. Еще 257 украинцев считаются пропавшими без вести.

Международный комитет Красного Креста направил 232 тонны гуманитарной помощи в неподконтрольные властям районы Донбасса,

Автомобили 88-го конвоя МЧС России с «гуманитарной помощью» прибыли на неподконтрольную украинским властям часть Донбасса. Предыдущий «гуманитарный конвой» МЧС России прибыл на Донбасс на прошлой неделе — 17 октября.

Боевые действия

Боевики препятствовали наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на границе с Россией у Вознесеновки (неподконтрольная Украине территория Луганской области).

Двое сотрудников подконтрольного «ЛНР» коммунального предприятия «Лугансквода» были ранены при обстреле подконтрольной «ЛНР» железнодорожной станции «Кондрашевская».

В группировке «ДНР» заявили, что за время конфликта собрали материал почти 420 неопознанных погибших. Часть собранного не исследуется — нет оборудования.

Боевики группировки «ДНР» разместили 140 противотанковых мин вблизи подконтрольной им Стылы Донецкой области.

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