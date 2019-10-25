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На Донбассе ранен украинский военный за минувшие сутки. Еще стреляли с участка разведения

25 октября 2019, 08:46

На Донбассе ранен украинский военный за минувшие сутки. Еще стреляли с участка разведения

За минувшие сутки боевики 25 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе, в результате чего получил ранения украинский военнослужащий. Об этом заявил пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Отмечается, что позиции украинских военных обстреливали из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

По информации штаба, обстрелы велись в районе Марьинки, Талаковки, Богдановки, Петровского, Верхнеторецкого, Славного, Авдеевки, Широкино, Золотого-4, Зайцево, Луганского, Троицкого, Крымского.

В штабе уточнили, что в районе Богдановки боевики вели обстрел в пределах участка разведения сил у Петровского. А у Золотого-4 огонь огонь велся вне участка разведения.

Также отмечается, что сегодня обстрелов не зафиксировано.

15 октября Трехсторонняя контактная группа не смогла согласовать новый график разведения сил в Петровском и Золотом.

На предыдущем заседании, 1 октября, стороны в ТКГ согласовали разведение сил у Золотого и Петровского. Синхронный отвод войск должен был начаться 7 октября и завершиться 11-го, но режим прекращения огня не соблюдался. 

16 октября президент Владимир Зеленский сказал, что новая попытка отвода войск начнется после недельного «режима тишины» на участках разведения. 

ТЕМЫ

События
ситуация на фронте
Места
Золотое Петровское
Прочее
Разведение сторон

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