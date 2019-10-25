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САП: Трое нардепов от «Слуги народа» хотят дать показания в деле о взяточничестве

25 октября 2019, 09:44

САП: Трое нардепов от «Слуги народа» хотят дать показания в деле о взяточничестве

Трое народных депутатов от «Слуги народа» записались в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для дачи показаний в деле о возможном получении взяток 11 парламентариями. Об этом сообщил руководитель САП Назар Холодницкий.

По его словам, трое нардепов изъявили желание дать показания в течение суток после открытия уголовного производства по факту возможного взяточничества некоторыми нардепами, которые входят в Комитет по финансам, налоговой и таможенной политике.

«За эти сутки ко мне на прием записались несколько человек, которые выразили желание дать объяснения по этому делу. Это нардепы. Трое. Монобольшинства», — сказал он в эфире программы «Право на власть» на телеканале ICTV.

Подозреваемых в данном производстве еще нет, отметил руководитель САП.

Он также добавил, что члены комитета должны прийти с объяснениями в Национальное антикоррупционное бюро и протий полиграф.

Под подозрение о взяточничестве попали следующие нардепы от «Слуги народа»: Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Юлия Диденко, Александр Дубинский, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк.

Их подозревают в возможном получении по 30 тысяч долларов за блокирование законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.

Согласно предварительным данным теста на полиграфе, нардеп Ольга Василевская-Смаглюк не получала взяток, но знает о таких предложениях своим коллегам.

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