Акции против «капитуляции» проходят в Киеве и ряде других городов

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В Киеве и ряде других городов проходит акция «Нет капитуляции! Час действовать».



Протестующие, среди которых много представителей партии «Национальный корпус» и связанной с ней организация «Национальные дружины», собираются под зданиями облгосадминистраций в разных регионах Украины.



Участники выступают против разведения сил у Золотого и Петровского, «формулы Штайнмайера».



Ведущий акции в столице заявил, что ее участники пытаются «донести власти, что эту войну можно выиграть только оружием». Он подчеркнул, что сегодняшний митинг является мирным.



В Telegram-канале «Нацкорпуса» указано, что, по мнению организаторов, президент Владимир Зеленский должен встретиться с делегатами «Штаба сопротивлению капитуляции». «Он должен четко гарантировать представителям штаба недопущения отвода украинских войск от линии разграничения, амнистии террористам и внедрение любых антиконституционных особых статусов оккупированных территорий, а также невозможность проведения выборов в ОРДЛО до решения вопросов безопасности и установления контроля Украины над всей территории Донбасса», — подчеркивается в сообщении.



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