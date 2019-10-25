Парламент Германии отклонил снятие санкций с России

Парламент Германии в четверг отклонил предложения «Левой партии» и партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) по изменению санкционной политики в отношении России. Об этом сообщает DW.



Инициатива «левых» называлась «Ослабление напряженности с Россией — нет продолжению санкций против России». Против него проголосовали все партии, кроме представителей АдГ, которые воздержались.



В свою очередь проект АдГ «За новую политику в отношении России — сотрудничество вместо конфронтации» также был отклонен.



Оба предложения получили отрицательную рекомендацией комитета по иностранным делам Бундестага.



В своем документе «Левая партия» призвала немецкое правительство провести работу с ЕС для снятия экономических санкций против России, «поскольку они не являются ни эффективными, ни экономически значимыми, и скорее вызывают проблемы, нежели решают их».



Правые популисты АдГ потребовали от правительства проводить в ЕС работу по отмене всех санкций против России. «Альтернатива» считает, что санкционная политика Брюсселя в отношении Москвы провалилась, а участие Берлина в режиме санкций ЕС изначально не отвечало интересам Германии.



Еще одним требованием было восстановление российского участия в различных международных форматах диалога, из которых РФ была исключена после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе.