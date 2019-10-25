Сын основателя «1+1» Роднянского получил должность в Кабмине

Младший сын сооснователя телеканала «1+1» и продюсера Александра Роднянского, также Александр, получил должность в правительстве Украины. Как сообщает Reuters, его назначили главным советником по экономике. Эту информацию агентсву сообщили источники, а также подтвердил в официальном ответе государственный секретарь Кабмина Владимир Бондаренко.



Ранее 34-летний Роднянский-младший работал в команде президента Владимира Зеленского, занимаясь экономической программой, после чего его и повысили. Образование экономиста он получил в Кембриджском университете в Великобритании.



Назначение Роднянского не афишировалось. Сам новый советник правительства признал, что его фамилия может привлечь к его назначению нежелательное внимание.



«Люди, работавшие в президентской канцелярии, говорили мне, что моя фамилия является фактором риска. Моя фамилия может спровоцировать скандал сама по себе. Мне сказали об этом еще до того, как я решил, хочу ли я присоединиться [к правительству] или нет», — сказал он Reuters.



Его отец, кинопродюсер Александр Роднянский, живет в России. Роднянский-старший в 90-х годах основал канал «1+1», а в 2009-2010 годах канал был выкуплен Игорем Коломойскм



Покинув Киев в возрасте шести лет, Роднянский-младший вырос в Германии, учился и работал в основном в США, Германии и Великобритании. С 2009 по 2011 год он был руководителем по развитию бизнеса в кинокомпании своего отца.