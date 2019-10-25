Россия увеличила квоту на транзит казахстанского угля в Украину

Россия увеличила размер квоты на транзит казахстанского угля в направлении Украины до 140 тысяч тонн в месяц. Об этом сообщила пресс-служба министерства торговли и интеграции Казахстана.



Отмечается, что это стало известно в результате проходящих переговоров между Казахстаном и РФ.



Минторг Казахстана ранее заявлял, что ограничения Москвы на транзит негативно отражаются на экономическом состоянии угольной промышленности страны. По предварительным подсчетам, ежемесячные потери казахстанских угольщиков от сокращения поставок угля составляют более 11 миллионов долларов. Отмечается, что только в июле-сентябре Казахстан недопоставил украинским партнерам порядка 340 тысяч тонн угля.

С 1 июня экспорт угля и отдельных видов нефтепродуктов в Украину из России осуществляется только по разрешениям, выдаваемым Минэкономразвития РФ. Транзит казахстанского угля осуществляется по квотам России. В октябре Москва увеличила квоту до 120 тысяч тонн угля в месяц, однако Казахстан называл этот объем недостаточным.