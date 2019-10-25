Прокуратура подозревает в неуплате налогов предприятия, которые ремонтируют больницы на Донбассе

Правоохранители разоблачили должностных лиц двух частных предприятий в уклонении от уплаты налогов на сумму более 12 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.



Эти предприятия по госзаказу получили на свои счета более 75 миллионов гривен для проведения ремонта от ряда коммунальных учреждений системы здравоохранения (больницы, санаторно-оздоровительные учреждения, медицинские лаборатории и центры), которые расположены в зоне проведения операции Объединенных сил в Донецкой области.



Однако, как выяснило следствие, эти предприятия не отразили в документах бухгалтерского учета и налоговой отчетности факт проведения ремонтных работ и получения бюджетных средств, что привело к уклонению от уплаты налогов на сумму более 12 миллионов гривен.



«По месту расположения нескольких объектов предварительно установлено неполное выполнение государственных заказов, что может свидетельствовать о завладении бюджетными средствами», — отметили в прокуратуре.

Так, правоохранители изъяли первичные финансово-хозяйственные документы, печати предприятий, документы «теневой бухгалтерии», банковские карточки и так далее.



Кроме того, прокуратура Киева подала в суд ходатайство с целью обеспечения возмещения убытков и получила соответствующее постановление о наложении ареста на счет одного из указанных частных предприятий, на котором хранится около 500 тысяч гривен.



Следственные действия продолжаются.