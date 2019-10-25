Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 25 октября.

Политика



Второй президент, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма считает неприемлемым вариант «формулы Штайнмайера», на которую согласился Киев.



Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва настроена всячески содействовать выполнению Минских соглашений группировками «ДНР» и «ЛНР».



Глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко заявил, что выборы на Донбассе возможны только после взятия контроля над границей и разоружения боевиков.



Так называемый «депутат ДНР» Владислав Бердичевский заявил о неофициальном приезде помощника президента РФ Владислава Суркова в Донецк. Сурков еще прошлой осенью пообещал главе «ДНР» Денису Пушилину приехать в Донецк. Это произошло перед «выборами», на которых Сурков поддержал Пушилина.



Боевые действия



В «МЧС ЛНР» заявили о подрыве двоих мужчин на гранате в Луганске. Пострадавшие 1974 и 1972 годов рождения с множественными ранениями доставлены в городскую клиническую больницу.



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