Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Главные события неподконтрольного Донбасса за день

25 октября 2019, 21:01

Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 25 октября.

Политика


Второй президент, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма считает неприемлемым вариант «формулы Штайнмайера», на которую согласился Киев.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва настроена всячески содействовать выполнению Минских соглашений группировками «ДНР» и «ЛНР».

Глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко заявил, что выборы на Донбассе возможны только после взятия контроля над границей и разоружения боевиков.

Так называемый «депутат ДНР» Владислав Бердичевский заявил о неофициальном приезде помощника президента РФ Владислава Суркова в Донецк. Сурков еще прошлой осенью пообещал главе «ДНР» Денису Пушилину приехать в Донецк. Это произошло перед «выборами», на которых Сурков поддержал Пушилина.

Боевые действия

В «МЧС ЛНР» заявили о подрыве двоих мужчин на гранате в Луганске. Пострадавшие 1974 и 1972 годов рождения с множественными ранениями доставлены в городскую клиническую больницу.

Подписывайтесь на рассылку:

* обязательное поле для заполнения
 

 

ТЕМЫ

Прочее
Главное за день
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:01
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
14:40
ОБСЕ: Боевики вывели тяжелое вооружение на учебный полигон
10:37
«МЧС ЛНР»: Двое мужчин подорвались на растяжке в Луганске
08:00
В «ДНР» заявили, что кремлевский куратор Сурков приехал в Донецк
16:12
Штаб: Двое гражданских ранены при обстреле боевиками подконтрольной им жд-станции
16:08
«ДНР» не может исследовать часть материала неопознанных погибших — нет оборудования
14:18
Ученые от «ДНР» займутся поиском причин подземных толчков в Макеевке
13:29
Боевики установили новые мины недалеко от Донецка
12:13
ЕС призвал боевиков освободить Асеева
11:30
Россия отправила «гумконвой» для «Л-ДНР». Предыдущий был на прошлой неделе
11:07
Из реки в центре Донецка достали мертвого мужчину
09:05
Красный Крест направил в Донецк 232 тонны гуманитарной помощи
08:59
Боевики не разрешили ОБСЕ вести наблюдение на границе с Россией
00:19
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
16:35
Суд отпустил участника «ЛНР», выведенного из Луганска сотрудниками СБУ
все новости
21:01
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
20:48
Глава Луганской ОГА: Восстановление моста в Станице Луганской идет по графику
19:59
Стрельба в Харькове. Убитый – свидетель в деле Вороненкова
19:28
В этом году в Луганской области не установят вторую телебашню
18:11
Полиция установила личность киллера, подорвавшего себя гранатой в Харькове
17:34
Горняку шахты «Мирноградуголь» из-за травмы ампутировали ноги
17:22
Кучма назвал неприемлемым содержание «формулы Штайнмайера»
16:41
Прокуратура подозревает в неуплате налогов предприятия, которые ремонтируют больницы на Донбассе
16:04
В Харькове ранен соратник Жилина, его помощник погиб. Один из стрелков подорвал себя спустя час ►
15:57
Глава Луганщины попросил выделить из госбюджета компенсацию за блокаду
15:26
Лавров заявил о готовности Москвы повлиять на «Л-ДНР» для выполнения Минских соглашений
15:19
Глава ЦИК рассказал, что нужно для проведения выборов на Донбассе
14:45
Россия увеличила квоту на транзит казахстанского угля в Украину
14:40
ОБСЕ: Боевики вывели тяжелое вооружение на учебный полигон
14:35
В Лисичанске снова проблемы с водоснабжением: после включения воды прорвало трубы
все новости
ВИДЕО
В прифронтовом поселке на Донбассе 5 лет живут без света. Жительница записала обращение Зеленскому
24 октября, 12:20
Депутат «Слуги народа» поговорил с Пушилиным в эфире российского канала
24 октября, 09:52
Мирный план Зеленского: что ждет «ДНР»? ►
20 октября, 09:25
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция