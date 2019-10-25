Стрельба в Харькове. Убитый – свидетель в деле Вороненкова

В перестрелке в Харькове был убит Владимир Борох – один из свидетелей по делу об убийстве в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об это сообщает LIGA.net со ссылкой на адвоката Бороха Святослава Пархоменко.



По его словам, у Бороха в деле Вороненкова был официальный статус – свидетель. Он должен был выступить в суде.



«Его задерживали вместе с Лосем и допрашивали в качестве свидетеля. Александр Лось – это мой клиент, который находится под стражей как человек, который якобы следил за Вороненковым", - сказал Пархоменко.



Он уточнил, что Борох – родственник Лося. Его жена является родной сестрой Бороха.

Сегодня в Харькове на парковке возле супермаркета произошла стрельба, в результате которой ранения получили двое мужчин . Один из них умер по дороге в больницу.