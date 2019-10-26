Сайдик: Амнистия — это опора Минских соглашений

Амнистия является главным пунктом Минских договоренностей, заявил посол ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик в интервью UKRLIFE.TV.



«Амнистия означает прощать друг друга. Люди готовы прощать. Чтобы это действительно сработало можно было бы иметь международное управление, но понимаю, что есть много высказываний против», — заявил Сайдик.



«Есть разные аспекты, но амнистия — это опора, самый главный компонент Минских соглашений», — добавил он.



Посол подчеркнул, что в Трехсторонней контактной группе неоднократно обсуждался вопрос об амнистии, однако реализация этого пункта «Минска», по его словам, напрямую зависит от настроения населения.



«Идея (в ТКГ — прим.) — она общепринята. И можно это делать в форме закона, но писать закон — это одно, а воплощение — это только, если есть готовность населения прощать», — отметил Сайдик.

В «Слуге народа», которая составляет монобольшинство в Парламенте, неоднократно исключали амнистию для членов незаконных вооруженных формирований, совершивших тяжкие преступления.



Как считает глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко, предыдущая украинская власть сделала ошибку, согласившись на амнистию всех участников событий на Донбассе.