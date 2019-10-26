«Оружие убери»: Зеленский приехал на участок разведения в Золотом

Фото: Sashulya Lisova / Facebook

Президент Владимир Зеленский прибыл на позиции украинских военнослужащих вблизи Золотого Луганской области, где расположен участок разведения войск. Как сообщили в пресс-службе президента в комментарии «Интерфакс-Украина», Зеленский находится на Донбассе вторые сутки.



«В Золотом президент пообщался с местными жителями и военными, чтобы узнать настроения по вопросу разведения войск», — отмечается в сообщении.



Telegram-канал «Останній блок-пост #Ні_Капітуляціїї» опубликовал видео приезда Зеленского в поселок Золотое-4, где он встретился с добровольцами «Национального корпуса» и ветеранами полка «Азов», которые находятся там с начала октября, так как выступают против разведения сил в этом районе.



Во время общения у президента произошла перепалка с одним из добровольцев по имени Денис, связанная с сорванным разведением вооружения на участке в Золотом.



Доброволец сообщил Зеленскому о желании сторонников акции «Нет капитуляции» лично встретиться и пообщаться с президентом. На что Зеленский ответил следующее: «Я — президент этой страны, мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Я к тебе пришел и сказал: "Оружие убери". А ты мне на акции стрелки переводишь».



«Ты мне вообще не можешь никаких ультиматумов озвучивать. Ты меня не понял. Нам зайти оружие забрать? Я не понимаю, чем мы сейчас закончим, пацаны», — заявил президент.



Другой доброволец сообщил президенту, что письмо с требованиями участников акции ему передал накануне глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник. Зеленский дал понять, что еще не читал письма, но прочитает его.



На другом видео запечатлен разговор, во время которого доброволец Денис рассказывает Зеленскому об опасениях относительно политики нынешнего руководства по Донбассу, в частности, касающиеся, вопроса подписания мирных договоров с боевиками «ДНР/ЛНР».



Выслушав это, президент ответил, что по его мнению, не играет роли с какой стороной договариваться о прекращении конфликта.



«Да мне плевать с кем подписывать перемирие. Нам с вами плевать. Нам главное территории вернуть и остановить убийства», — заявил он.



В поездке президента сопровождали его помощник Андрей Ермак, замглавы Национальной полиции Вадим Троян, начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак и новый глава ЛугОГА Сергей Гайдай.

1 октября Трехсторонняя контактная группа договорилась о начале разведения вооруженных сил и средств в подконтрольном боевикам Петровском Донецкой области и подконтрольном властям Золотом Луганской области.



Впоследствии жители Золотого-4 обратились к президенту Владимиру Зеленскому с призывом не отводить подразделения украинских военных с позиций вблизи города. В письме на имя Зеленского мирные жители указывают на опасения оказаться в «серой зоне» в случае отвода сил ООС.



В тоже время побывавшие 7 октября в Золотом высокопоставленные украинские чиновники заявили о готовности местных жителей к разведению.