Ветераны АТО не собираются покидать Золотое после разговора с Зеленским

Ветераны боевых действий на Донбассе не собираются покидать поселок Золотое-4 после сегодняшнего разговора с президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявил ветеран полка «Азов» Денис (позывной «Янтарь»), который принял участие в беседе с Зеленским.



«Не знаю, какой у него [Зеленского] дальше план, но мы будем оставаться тут дальше пока будет угроза бессмысленного разведения и утраты территории Украины», — заявил он в видеокомментарии Telegram-каналу «Останній блок-пост #Ні_Капітуляціїї».



«Янтарь» заверил, что они будут действовать в рамках закона.



По его словам, посыл президента был таков, что он просто хотел пообщаться с ветеранами, которые сейчас находятся вблизи линии соприкосновения. «Мы так думаем, что скоро запланировано разведение войск», — добавил ветеран «Азова».

Сегодня Владимир Зеленский посетил Золотое-4, где встретился с добровольцами «Национального корпуса» и ветеранами полка «Азов», которые находятся там с начала октября, так как выступают против разведения сил в этом районе.



1 октября, Трехсторонняя контактная группа согласовали разведение сил у Золотого и Петровского. Синхронный отвод войск должен был начаться 7 октября и завершиться 11-го, но режим прекращения огня не соблюдался.



15 октября ТКГ не смогла согласовать новый график разведения сил в Петровском и Золотом.



16 октября Зеленский сказал, что новая попытка отвода войск начнется после недельного «режима тишины» на участках разведения. 23 октября Зеленский сообщил о подготовке к новой попытке разведения сил у Золотого и Петровского.