Штаб ООС: Люди, с которыми общался Зеленский, находятся в Золотом незаконно

Люди в военной форме, с которыми в Золотом разговаривал президент Владимир Зеленский, не являются представителями вооруженных сил или каких-либо силовых ведомств. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба Операции объединенных сил.



«Эти люди находились в частном доме и представились добровольцами. Однако они не являются представителями каких-либо силовых ведомств или Вооруженных сил Украины», — отмечается в сообщении. В штабе добавили, что эти вооруженные люди находятся в Золотом нелегально, «чему предоставляется надлежащая правовая оценка».

В субботу Владимир Зеленский посетил поселок Золотое-4, где встретился с добровольцами «Национального корпуса» и ветеранами полка «Азов», которые находятся там с начала октября, так как выступают против разведения сил в этом районе. По словам президента, он прибыл на окраину Золотого, потому что местные жители обеспокоены присутствием там вооруженных людей.



После разговора с Зеленским ветераны АТО заявили, что не собираются покидать поселок.



1 октября, Трехсторонняя контактная группа согласовали разведение сил у Золотого и Петровского. Синхронный отвод войск должен был начаться 7 октября и завершиться 11-го, но режим прекращения огня не соблюдался.



15 октября ТКГ не смогла согласовать новый график разведения сил в Петровском и Золотом.



16 октября Зеленский сказал, что новая попытка отвода войск начнется после недельного «режима тишины» на участках разведения. 23 октября Зеленский сообщил о подготовке к новой попытке разведения сил у Золотого и Петровского.