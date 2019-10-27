Донецк и Луганск снова не перевели часы

В украинских городах сегодня, 27 октября, стрелки часов перевели на один час назад. Украина перешла с летнего на зимнее время.



Дополнительного часа для сна не было у жителей районов Донбасса, подконтрольных группировкам «Л-ДНР». Вслед за решением России, которая также не переводит часы, на зимнее время не перешли Донецк и Луганск.



В Европе не переводят часы Исландия и Беларусь.



Решение жить по московскому времени в «Л-ДНР» было принято в октябре 2014 года. Аннексированный Крым также последовал этой традиции.

