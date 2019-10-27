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Двое мужчин были ранены под луганским селом

27 октября 2019, 11:53

Двое мужчин были ранены под луганским селом

Двое сотрудников коммунальной службы получили ранения в районе водозабора на неподконтрольной правительству территории Луганской области. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Двое мужчин были ранены в районе села Паньковки 24 октября недалеко от насосной станции Кондрашевского водозабора.

Работники насосной станции помогали мужчинам выйти из участка, где проводились технические работы по бурению скважин. Позже пострадавших увезла машина скорой помощи. 

На следующий день в больнице Луганска один из мужчин рассказал, что 24 октября он обрезал деревья вблизи насосной станции, когда услышал взрыв и почувствовал, как ему в спину попал металлический осколок.

Какое ранение получил его напарник, в отчете Миссии не сообщается. Были ли это обстрел или взрыв снаряда, который упал на территорию станции давно – также неизвестно.

ТЕМЫ

Места
Паньковка
Прочее
раненные
Организации
ОБСЕ

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