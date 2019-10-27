«Шахтер» впервые потерял очки в этом чемпионате

Фото: «Шахтер»

«Шахтер» сыграл вничью с футбольным клубом «Александрия» в 12-м туре Украинской премьер-лиги. Матч в Харькове завершился со счетом 0:0. Для «горняков» это первая потеря очков в чемпионате.

Начинаем второй круг первого этапа УПЛ с ничьей 0:0 в Харькове.#ШахтерАлександрия https://t.co/CXvLcWhJLS



Следующий матч – с «Динамо» в Кубке Украины 30 октября в Киеве! pic.twitter.com/iBd0iXTMs0 — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 27, 2019



Также очки потеряло и киевское «Динамо». Столичный клуб на своем поле сыграл вничью 1:1 с львовскими «Карпатами».





В турнирной таблице «Шахтер» продолжает сохранять лидерство, опережая ближайшего преследователя — «Динамо» — на 10 очков.