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В столице Калмыкии прошел новый митинг против экс-главы «ДНР». Хотя власти пытались помешать

27 октября 2019, 21:02

В столице Калмыкии прошел новый митинг против экс-главы «ДНР». Хотя власти пытались помешать

В столице Калмыкии Элисте (РФ) прошел очередной митинг против и.о. главы администрации города Дмитрия Трапезникова — бывшего деятеля группировки «ДНР». Об этом сообщает «Кавказ.Реалии».

По мнению организатора сегодняшнего мероприятия, председателя исполкома Съезда ойрат-калмыцкого народа Валерия Бадмаева, на митинг пришло не меньше людей, чем на предыдущий.

Отмечается, что сегодняшнее мероприятие попытались сорвать городские власти — в ночь с субботы на воскресенье на сцене на площади Победы, где планировалось провести митинг, оказались выдраны доски. Активисты заметили это — и утром оперативно починили сцену. Однако рабочие все равно приехали — и стали чинить крышу сцены, помешав, таким образом, организаторам воспользоваться ей.

При этом митинг все равно провел — с лавочки, расположенной сбоку от сцены. За почти три часа с лавочки выступали как активисты и депутаты, так и простые участники митинга. В конце мероприятия была зачитана резолюция. Активисты сообщили в ней о создании инициативной группы по проведению референдума о введении института прямых выборов главы Элисты.

Также они потребовали немедленно отстранить от должности Трапезникова, так как его «пребывание в Калмыкии дестабилизирует общественно-политическую ситуацию в регионе», распустить городское собрание, так как депутаты, назначившие Трапезникова, не оправдали доверие избирателей.

Кроме того, в ходе акции к Бадмаеву подошла полиция и вручила ему предостережение о том, что он проводит несанкционированное массовое мероприятие. Толпа встретила это гулом неодобрения, но митинг продолжился.

При этом на этой неделе Элистинский городской суд разрешил провести митинг. Однако через два дня, 25 октября, Верховный суд Калмыкии отменил это решение.

26 сентября главой администрации Элисты путем голосования местными депутатами был назначен экс-глава группировки «ДНР» Дмитрий Трапезников. Акции против его назначения продолжаются уже месяц.

С началом вооруженного конфликта на Донбассе Трапезников присоединился к «ДНР». В составе группировки занимал должности зампредседателя «совета министров», а после убийства главы Александра Захарченко 31 августа 2018 года семь дней исполнял обязанности последнего. Трапезникова сменил Денис Пушилин.

ТЕМЫ

Люди
Дмитрий Трапезников
Места
Калмыкия Элиста
Организации
ДНР

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